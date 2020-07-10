Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце августа обсудят продление полномочий членов НС

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" состоится 25 августа, отмечается в сообщении банка.

«25 августа 2020 года в головном офисе банка состоится общее собрание акционеров. На нем акционеры обсудят продление полномочий членов Наблюдательного совета банка», - отмечается в сообщении.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А. Мамедов