Нефтяные цены перешли к росту, но по итогам недели могут снизиться, Brent - $42,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:09 в пятницу составляет $42,85 за баррель, что на $0,5 (1,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,5 (1,26%) - до $40,12 за баррель.

Однако по итогам недели оба контракт могут подешеветь, отмечает Trading Economics.

Как отмечает аналитик The Economist Intelligence Unit Кайлин Бирч, рост нефтяных цен застопорился, поскольку крупные производители "пытаются привести уровень добычи в соответствие слабому темпу экономического восстановления".

"Для изменения этой динамики и устойчивого роста цен необходим более уверенный рост нефтяного спроса", - приводит его слова MarketWatch.

Ранее в ходе торгов в пятницу нефтяные цены снижались на фоне прогноза спроса от Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно ежемесячному отчету МЭА, во втором квартале мировой спрос снизился на 16,4 млн б/с в годовом исчислении. Спрос в третьем квартале, как ожидается, будет на 6,5 млн б/с ниже уровня прошлого года, что на 630 тыс. б/с ниже, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

В частности, МЭА снизило ожидания спроса в США из-за недавнего увеличения случаев COVID-19 и решения нескольких штатов заморозить или отменить смягчение карантинных мер. Аналогичные пересмотры прогнозов применяются к Бразилии, России и Саудовской Аравии и другим странам.

При этом МЭА отмечает, что "недавнее увеличение числа случаев COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз".

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн б/с - до 92,1 млн б/с, но в 2021 году вырастет на 5,3 млн б/с - до 97,4 млн б/с.

Месяцем ранее МЭА прогнозировало снижение спроса в этом году на 8,1 млн б/с и рост в следующем на 5,7 млн б/с.

Помимо этого, МЭА сообщило, что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в июне исполнялась на 108%.

Тем временем Ливия возобновила экспорт нефти из своих портов после полугодового перерыва, говорится в сообщении национальной нефтяной корпорации (NOC). Наращивание добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного водохранилищам и инфраструктуре в результате блокировки, введенной 17 января.