Переговоры об открытии международного авиасообщения в РФ начнутся с 15 июля - Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что переговоры о возобновлении международного авиасообщения в России предполагается начать 15 июля.

"Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры", - сказала вице-премьер на брифинге в пятницу.

Голикова добавила, что такие данные российские авиационные власти будут подавать в кабинет министров раз в одну-две недели. И каждые две недели будет оцениваться эпидобстановка в странах и приниматься решение.

"Одновременно каждые две недели мы будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе тех критериев, которые я сейчас озвучила, и, естественно, будем регулировать вопросы, которые связаны со списком стран, по которым у нас возобновляется международное авиасообщение", - сказала Голикова.