Трамп заявил, что пока не думает над второй частью торгового соглашения с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что пока что не работает над заключением второй фазы торгового соглашения с Китаем.
"Я об этом сейчас не думаю", - цитирует агентство Bloomberg слова президента, сказанные журналистам на "Борту номер один".
При этом он указал на сложности в отношениях между США и КНР. "Отношения с Китаем серьезно испорчены", - отметил Трамп.
Ранее Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что тот не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки коронавируса. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.
В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.
Первая фаза соглашения, предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года. По данным СМИ, в обмен на это США незначительно сократят некоторые пошлины и не будут вводить дополнительные меры в отношении Китая. США пообещали пока сохранить пошлины в размере 25% на китайские товары объемом $250 млрд.
Однако в конце июня американская газета The Wall Street Journal писала: Пекин стремится донести до Вашингтона мысль о том, что чрезмерное вмешательство Штатов в дела КНР может поставить под угрозу закупку Китаем американской продукции агропромышленного комплекса, а также других товаров, в рамках первой фазы торговой сделки.
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