ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 49 раз - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 49 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.
Х.Насирзаде
РФ способна стать экспортером услуг по поглощению парниковых газов, чтобы нивелировать влияние "углеродного налога" - Минэнерго
Ливия возобновила экспорт нефти из портов после полугодового перерыва
Latam Airlines получила финансирование в размере $1,3 млрд от Oaktree
Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса
Переговоры об открытии международного авиасообщения в РФ начнутся с 15 июля - Голикова
В Баку свыше 10 тыс. зараженных COVID-19 лечатся на дому - Минздрав
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону
Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии через один КПП не набрал нужного числа голосов
Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог