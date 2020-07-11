Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 09:00 субботы 560 тыс. 209 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 285, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На 09:00 четверга этот показатель составлял 6 тыс. 10 человек.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 12 млн 446 тыс. 337 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 177 тыс. 819 против 255 тыс. 798 инфицированных сутками ранее, излечились 6,88 млн человек.
Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.
В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 по московскому времени в субботу выявлено 3 млн 184 тыс. 573 заболевших (рост за сутки 66 тыс. 627), скончались 134 тыс. 92 человека (рост за сутки - 802), излечились 983 тыс.
В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 800 тыс. 827 (рост за сутки 45 тыс. 48,), умерли 70 тыс. 398 (рост за сутки 1 тыс. 214), вылечены более 1 млн. 217 тыс.
На третьем месте по количеству зараженных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 793 тыс. 802 до 820 тыс. 916 при 22 тыс. 123 летальных исходах и 515 тыс. выздоровевших.
По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 тыс. 735 человек, заразились 289 тыс. 678 человек.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 72,2. В США на 1 млн населения скончались 413 человек, Бразилии - 332, Индии - 16, Великобритании - 658.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 49 раз - Минобороны
Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце августа обсудят продление полномочий членов НС
Глава консульского управления МИД Азербайджана арестован по подозрению в коррупции
РФ способна стать экспортером услуг по поглощению парниковых газов, чтобы нивелировать влияние "углеродного налога" - Минэнерго
Ливия возобновила экспорт нефти из портов после полугодового перерыва
Latam Airlines получила финансирование в размере $1,3 млрд от Oaktree
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону
Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии через один КПП не набрал нужного числа голосов
Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог