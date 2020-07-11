Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 85 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 790 и на утро субботы достигло 85028, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане за сутки число излечившихся от коронавируса увеличилось на 1078 человека и достигло 48 тыс. 381 человек.
По имеющимся данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось на 56 и достигло 548 человек. В частности, глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил накануне, что число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 313 человек. В Киргизии число летальных исходов достигло 125 человек. По 55 человек умерли от коронавируса с начала пандемии в Узбекистане и Таджикистане, сообщили профильные ведомства этих стран.
Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 708 и на утро субботы достигло 56 тыс. 455. По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за минувший день в стране были выявлены 698 активных заражений COVID-19 и еще 1010 бессимптомных.
Число излечившихся от коронавируса достигло 32 тыс. 500 человек (+685 человек за сутки).
Новые данные о жертвах коронавируса в сообщении не приводятся. По последним данным комиссии, в Казахстане от COVID-19 скончались 264 человека. Со своей стороны глава Минздрава Казахстана Алексей Цой в минувшую пятницу сообщил, что за время пандемии от коронавируса в стране скончались 313 человек. Межведомственная комиссия информацию о летальных исходах теперь публикует раз в неделю, по понедельникам.
Новые заражения выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют по числу заражений коронавирусной инфекцией Атырауская область - 7 тыс. 393 (+243 человека за сутки), Алматы - 7 тыс. 118 (+223 человека за сутки), Нур-Султан - 6 тыс. 477 (+120 человек за сутки), а также Карагандинская область - 5 тыс. 910 (+120 человек за сутки) и Шымкент - 3 тыс. 849 (+80 заражений).
Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 552 человек, общее число заражений COVID-19 в стране достигло 9 тыс. 910, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в субботу.
За сутки стало известно о смерти еще трех человек от коронавируса, общее число жертв COVID-19 в Киргизии достигло 125 человек.
От внебольничной пневмонии за сутки скончались 32 человека. Всего с марта от пневмонии в Киргизии скончались 382 человека.
За сутки, по ее словам, из стационаров выписаны 102 пациента. На лечении остается 631 человек, из них 25 в реанимации, 5 тыс. 918 на домашней изоляции. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 3 тыс. 236 человек.
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 483 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 12 тыс. 206, сообщил в субботу Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса увеличилось на 243 и достигло 7 тыс. 530 человек.
За истекшие сутки в республике от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три человека, общее число летальных исходов достигло 55.
В настоящее время у 43 больных состояние оценивается как тяжелое, у 10 - как крайне тяжелое. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 47 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 6 тыс. 457, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
По данным ведомства, зарегистрирован один летальный исход, с начала пандемии от последствий болезни в Таджикистане скончались 55 человек.
Число излечившихся достигло 5 тыс. 115 человек (+48 человек за сутки).
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.
Президент Азербайджана уволил главу ИВ Низаминского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 49 раз - Минобороны
Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце августа обсудят продление полномочий членов НС
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций около 230 млн манатов
Газопровод "Ямал-Европа" заработал после профилактики
AZAL чартером из Эр-Рияда доставили в Баку 83 гражданина Азербайджана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"
В Иране заявили, что не могут себе позволить остановить экономику из-за коронавируса
Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог