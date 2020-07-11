Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 85 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 790 и на утро субботы достигло 85028, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане за сутки число излечившихся от коронавируса увеличилось на 1078 человека и достигло 48 тыс. 381 человек.

По имеющимся данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось на 56 и достигло 548 человек. В частности, глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил накануне, что число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 313 человек. В Киргизии число летальных исходов достигло 125 человек. По 55 человек умерли от коронавируса с начала пандемии в Узбекистане и Таджикистане, сообщили профильные ведомства этих стран.

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 708 и на утро субботы достигло 56 тыс. 455. По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за минувший день в стране были выявлены 698 активных заражений COVID-19 и еще 1010 бессимптомных.

Число излечившихся от коронавируса достигло 32 тыс. 500 человек (+685 человек за сутки).

Новые данные о жертвах коронавируса в сообщении не приводятся. По последним данным комиссии, в Казахстане от COVID-19 скончались 264 человека. Со своей стороны глава Минздрава Казахстана Алексей Цой в минувшую пятницу сообщил, что за время пандемии от коронавируса в стране скончались 313 человек. Межведомственная комиссия информацию о летальных исходах теперь публикует раз в неделю, по понедельникам.

Новые заражения выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют по числу заражений коронавирусной инфекцией Атырауская область - 7 тыс. 393 (+243 человека за сутки), Алматы - 7 тыс. 118 (+223 человека за сутки), Нур-Султан - 6 тыс. 477 (+120 человек за сутки), а также Карагандинская область - 5 тыс. 910 (+120 человек за сутки) и Шымкент - 3 тыс. 849 (+80 заражений).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 552 человек, общее число заражений COVID-19 в стране достигло 9 тыс. 910, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в субботу.

За сутки стало известно о смерти еще трех человек от коронавируса, общее число жертв COVID-19 в Киргизии достигло 125 человек.

От внебольничной пневмонии за сутки скончались 32 человека. Всего с марта от пневмонии в Киргизии скончались 382 человека.

За сутки, по ее словам, из стационаров выписаны 102 пациента. На лечении остается 631 человек, из них 25 в реанимации, 5 тыс. 918 на домашней изоляции. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 3 тыс. 236 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 483 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 12 тыс. 206, сообщил в субботу Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса увеличилось на 243 и достигло 7 тыс. 530 человек.

За истекшие сутки в республике от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три человека, общее число летальных исходов достигло 55.

В настоящее время у 43 больных состояние оценивается как тяжелое, у 10 - как крайне тяжелое. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 47 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 6 тыс. 457, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, зарегистрирован один летальный исход, с начала пандемии от последствий болезни в Таджикистане скончались 55 человек.

Число излечившихся достигло 5 тыс. 115 человек (+48 человек за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.