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ТЭК 11.07.2020 13:30

Газопровод "Ямал-Европа" заработал после профилактики

Газопровод из России через Белоруссию и Польшу в Германию "Ямал-Европа" в субботу утром заработал после планового техобслуживания, сообщают европейские газотранспортные операторы.

Газопровод был полностью остановлен в понедельник утром.

В прошлом году профилактика на "Ямале-Европе" сопровождалось синхронным ростом поставок через Украину. Однако в этом году поставки по украинскому ужгородскому коридору не только не выросли, а даже несколько снизились.

При этом, как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, одновременно подскочил отбор из хранилищ в Европе - примерно на величину производительности остановленного на ремонт газопровода.

"Газпром" в преддверии минувшей зимы, всерьез готовясь к прекращению транзита газа через Украину, создал в европейских "подземках" рекордные запасы в объеме 11,4 млрд куб. м (7,6 млрд куб. м из которых продал по РЕПО Газпромбанку). Возврат этих объемов продолжится до осени.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год или 90 млн кубов в сутки.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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