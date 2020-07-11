Газопровод из России через Белоруссию и Польшу в Германию "Ямал-Европа" в субботу утром заработал после планового техобслуживания, сообщают европейские газотранспортные операторы.

Газопровод был полностью остановлен в понедельник утром.

В прошлом году профилактика на "Ямале-Европе" сопровождалось синхронным ростом поставок через Украину. Однако в этом году поставки по украинскому ужгородскому коридору не только не выросли, а даже несколько снизились.

При этом, как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, одновременно подскочил отбор из хранилищ в Европе - примерно на величину производительности остановленного на ремонт газопровода.

"Газпром" в преддверии минувшей зимы, всерьез готовясь к прекращению транзита газа через Украину, создал в европейских "подземках" рекордные запасы в объеме 11,4 млрд куб. м (7,6 млрд куб. м из которых продал по РЕПО Газпромбанку). Возврат этих объемов продолжится до осени.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год или 90 млн кубов в сутки.