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Здравоохранение 11.07.2020 14:40

Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 981

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у восьми человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 981, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 4 тыс. 851 человек, под наблюдением врачей в стационарах остается 231 человек. Выздоровели 851, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]