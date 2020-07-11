Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 981

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у восьми человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 981, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 4 тыс. 851 человек, под наблюдением врачей в стационарах остается 231 человек. Выздоровели 851, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.