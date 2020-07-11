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Здравоохранение 11.07.2020 15:50

На Украине 800 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 27 человек скончались

800 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19 выявлено на Украине за сутки по состоянию на утро субботы, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По данным сайта, 861 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 27 - умерли,

Накануне сообщалось о 819 новых случаях заболевания Covid-19, 9 июля - о 810 инфицированных, 8 июля - о 807 новых случаях заболевания COVID-19; 7 июля было 564 новых инфицированных. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 52 843 человека, выздоровевших - 26 661, умерших - 1 372 человека.

На настоящий момент на Украине Covid-19 болеет 25 810 человек, что на 88 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (125), Закарпатской области, Львовской области (по 119), Закарпатской области (108).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]