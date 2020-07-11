Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Washington Post заявил, что не хочет, чтобы Соединенные Штаты выходили из НАТО, но ему важно, чтобы партнеры по альянсу тратили на оборону не менее 2% от ВВП.
"Нет, я не хочу выходить (из НАТО - ИФ). Но я хочу, чтобы они (партнеры - ИФ) честно платили бы свою долю", - заявил Трамп, отвечая на вопрос обозревателя газеты, хотел бы он вывести США из Североатлантического альянса.
В разговоре с The Washington Post он подчеркнул, что, по его мнению, даже взносы в 2% от ВВП на оборону, которых он добивается от всех членов НАТО, - это мало. Он отметил, что, благодаря его усилиям, восемь стран НАТО сейчас выполняют свои финансовые обязательства по взносам на оборону.
"И, кстати, 2% - это тоже слишком мало. Были и такие, кто вообще почти ничего не платил, а сейчас они платят. Они мне задавали большой вопрос: "Ушел бы я (из альянса - ИФ), если бы...", и я ответил: "Да, ушел бы". Если бы я им дал не такой ответ, они бы и не собирались платить", - отметил он.
Трамп в июне пообещал, что не успокоится, пока не добьётся от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону. "Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
По словам Трампа, сейчас, помимо США свои финансовые обязательства, касающиеся обороны, полностью выполняют только восемь стран НАТО. В частности, президент в очередной раз раскритиковал ФРГ, которая ещё далека от цели, стоящей перед всеми членами альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 49 раз - Минобороны
Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце августа обсудят продление полномочий членов НС
Глава консульского управления МИД Азербайджана арестован по подозрению в коррупции
РФ способна стать экспортером услуг по поглощению парниковых газов, чтобы нивелировать влияние "углеродного налога" - Минэнерго
Ливия возобновила экспорт нефти из портов после полугодового перерыва
Latam Airlines получила финансирование в размере $1,3 млрд от Oaktree
Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса
Переговоры об открытии международного авиасообщения в РФ начнутся с 15 июля - Голикова
В Баку свыше 10 тыс. зараженных COVID-19 лечатся на дому - Минздрав
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог