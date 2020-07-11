Почти 500 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Армении, 16 человек скончались

Медики в Армении за сутки зафиксировали коронавирус у 489 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 31 тыс. 392, сообщает в субботу единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 719 человек. "Из них 559 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 180 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 888 тестов на COVID-19. Выздоровели после коронавируса 19 тыс. 419 человек (+710 за сутки).
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