Почти 500 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Армении, 16 человек скончались

Медики в Армении за сутки зафиксировали коронавирус у 489 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 31 тыс. 392, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 719 человек. "Из них 559 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 180 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 888 тестов на COVID-19. Выздоровели после коронавируса 19 тыс. 419 человек (+710 за сутки).