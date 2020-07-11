6,61 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, 188 человек за сутки умерли - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6,61 тыс. случаев, умерли за сутки 188 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6611 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1766 (26,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост остался на уровне пятницы. Накануне оперштаб сообщал о 6635 новых случаях в стране.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 720 547 случаев коронавирусной инфекции, 11 205 умерших и 497 446 выписанных (8 378 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 211 896.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 678 новых случаев COVID-19 за сутки, 29 смертей и 1002 выздоровевших.

НОВЫЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СМЕРТНОСТЬ В РЕГИОНАХ

Еще 296 случаев COVID-19 зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 280 - в Свердловской области, 268 - в Ханты-Мансийском АО, 228 - в Алтайском крае, 223 - в Нижегородской области, 206 - в Иркутской области, 195 - в Ямало-Ненецком АО, 188 - в Московской области, 181 - в Мурманской области, 134 - в Красноярском крае, 129 - в Челябинской области, 123 - в Воронежской области, 114 - в Архангельской области, 110 - в Новосибирской области, 108 - в Ульяновской области, 103 - в Хабаровском крае.

Согласно данным по смертности, за сутки 42 пациента умерли в Санкт-Петербурге, 29 - в Москве, 13 - в Красноярском крае, 10 - в Архангельской области, по 7 в Новгородской, Иркутской областях. 6 - в Нижегородской области, по 5 в Тульской и Ростовской областях. По четыре в Ямало-Ненецком АО, Воронежской, Московской, Новосибирской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском АО. По трое умерших в Дагестане, Чувашии, Тверской, Пензенской областях. По два пациента умерли в Мурманской, Самарской, Свердловской, Владимирской, Ивановской областях, Ставропольском, Краснодарском краях. По одному летальному исходу в Кабардино-Балкарии, Тыве, Бурятии, Кемеровской, Томской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Кировской, Оренбургской, Тюменской областях, Хабаровском, Алтайском, Приморском краях.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ

Коэффициент распространения инфекции в Москве в субботу вырос до 0,95 (накануне 0,92; еще днем ранее - 0,94). В России этот показатель поднялся до единицы (1,0), накануне он равнялся 0,98; еще днем ранее - 0,97.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По последним данным Роспотребнадзора (на 10 июля) в России проведено 22 708 416 тестов на новую коронавирусную инфекцию, такая информация опубликована в ежедневном бюллетене о ситуации с COVID-19 на сайте ведомства. Согласно разъяснениям главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которые она дала в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) вечером 10 июля, непосредственно число протестированных в стране составляет 20,15 млн человек, или около 13,7% от населения России.