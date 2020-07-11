Высокопоставленные дипломаты РФ и США обсудили сирийскую проблематику - госдеп

Специальный представитель госсекретаря США по взаимодействию в Сирии Джеймс Джеффри провел в субботу телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым о ситуации в Сирии, говорится в сообщении госдепартамента, размещенном на сайте американского посольства в Москве.

"Посол Джеффри и заместитель министра Вершинин обсудили политический процесс урегулирования сирийского кризиса в соответствии с Резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, которая предусматривает суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии. Они также обсудили последние события в провинции Идлиб, на северо-востоке и юго-западе Сирии", - говорится в сообщении.

Минувшей ночью (по московскому времени) СБ ООН не принял российский проект резолюции по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии на год. Россия предлагала предусмотреть оказание гумпомощи только через один контрольно-пропускной пункт "Баб Аль-Хава", однако проект не набрал необходимого количества голосов. "За" проект проголосовали 4 страны, "против" - семь, еще четыре государства решили воздержаться.

Механизм оказания гумпомощи Сирии истекает в пятницу, 10 июля, для дальнейшего функционирования КПП Совет должен принять соответствующую резолюцию.

7 июля Россия и Китай заветировали первый вариант проекта Германии и Бельгии, которые предлагали продление механизма трансграничной помощи на год, до 10 июля 2021 года, через два погранперехода "Баб Аль-Салам" и "Баб Аль-Хава". В свою очередь после голосования Россия внесла на рассмотрение в Совет альтернативный проект о доставке гумпомощи на полгода до 10 января 2021 года, ограничив при этом количество действующих пропускных пунктов одним - "Баб Аль-Хава". В среду, 8 июля, российский документ не набрал необходимого для принятия числа голосов.

10 июля, в пятницу, Россия и Китай вновь наложили вето на второй проект резолюции СБ ООН Германии и Бельгии по продлению механизма трансграничной помощи на полгода - до 10 января 2021 года - через два КПП "Баб Аль-Салам" и "Баб Аль-Хава".

После этого Бельгия и Китай подготовили третий вариант проекта резолюции. Согласно тексту нового документа, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", Германия и Бельгия предлагают продлить действие КПП "Баб Аль-Хава" на год до 10 июля 2021 года и погранперехода "Баб Аль-Салам" на три месяца до 10 октября 2020 года.

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией "на земле" в Сирии. По мнению российской стороны, сирийские власти взяли под контроль территории, которые ранее удерживались террористами, и в состоянии доставлять туда гумпомощь.

В январе 2020 года СБ ООН принял компромиссный вариант резолюции, который предусматривает, что в рамках механизма трансграничной помощи продолжат работать только два из четырех КПП на границе с Турцией, при этом были исключены КПП на границе Сирии с Ираком "Эль-Ярубия" и погранпереход из Иордании "Аль-Рамата". За полтора месяца до окончания срока действия резолюции, который истекает 10 июля 2020 года, дискуссия России и Запада вновь обострилась, так как западные члены СБ ООН остались недовольны компромиссом, обвинив Россию в политизации гуманитарной темы.