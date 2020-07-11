AZAL чартером из Эр-Рияда доставили в Баку 83 гражданина Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в субботу осуществил чартерный рейс из Эр-Рияда, сообщает пресс-служба компании.

«11 июля 83 гражданина Азербайджана были доставлены из Эр-Рияда чартерным рейсом. К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отрицательный результат по COVID-19», - отмечается в сообщении.

Согласно установленным правилам, по прибытии пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.

Х.Насирзаде