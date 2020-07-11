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Транспорт и связь 11.07.2020 12:29

AZAL чартером из Эр-Рияда доставили в Баку 83 гражданина Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в субботу осуществил чартерный рейс из Эр-Рияда, сообщает пресс-служба компании.

«11 июля 83 гражданина Азербайджана были доставлены из Эр-Рияда чартерным рейсом. К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отрицательный результат по COVID-19», - отмечается в сообщении.

Согласно установленным правилам, по прибытии пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZAL, САУДАРАВИЯ, ЧАРТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]