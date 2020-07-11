В Москве рассчитывают, что Турция будет в полном объеме выполнять обязательства, связанные со статусом Святой Софии как объекта ЮНЕСКО

В Москве сожалеют в связи с решением Турции изменить статус стамбульского храма Святой Софии и рассчитывают на полное выполнение Анкарой своих обязательств по сохранности и доступности этого объекта Всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Сожалеем. На Земле сохранилось не так много символов современного мира с историей, уходящей в глубь веков, и влиянием, которое они оказали на эволюцию человечества. Все они требуют самого бережного и уважительного отношения", - сказал он в интервью "Интерфаксу", отвечая на просьбу прокомментировать решение турецких властей.

По словам высокопоставленного дипломата, "храм находится на территории Турции, но, без преувеличения, является всеобщим достоянием". "Именно в силу исторического, духовного, межконфессионального и культурного значения Святая София была признана в 1985 году объектом Всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО", - подчеркнул он.

"Очень хотелось бы надеяться, что все обязательства, связанные с этим статусом храма, управления им, сохранностью и доступностью, будут выполнены в полном объеме", - сказал Грушко.

В минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

До этого в пятницу Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получил статус музея.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора в мечеть. Министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу также высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.