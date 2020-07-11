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Здравоохранение 11.07.2020 20:21

Более 70 тыс. новых случаев коронавируса выявили в США за сутки

В США выявили более 70 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, это новое рекордно высокое число подтвержденных случаев за день, сообщает NBC News со ссылкой на собственные подсчеты.

Наиболее остро ситуация складывается в Калифорнии, Флориде, Техасе и Джорджии, во всех этих штатах накануне побиты предыдущие рекорды по числу выявленных случаев за сутки. В частности, в Калифорнии выявили свыше 7,7 тыс. случаев в день. Власти этого штата объявили о том, что планируют досрочно выпустить около 8 тыс. заключенных, чтобы предотвратить распространение вируса в пенитенциарных учреждениях - среди заключенных и персонала.

На юге Флориды во многих больницах уже закончились места в палатах интенсивной терапии - так много людей переносят заболевание в тяжелом состоянии.

В Техасе губернатор Грег Эбботт заявил, что если в ближайшее время цифры продолжат оставаться такими же высокими, то в штате рассмотрят возможность вернуться к режиму изоляции.

В Джорджии за сутки выявили более 4,4 тыс. случаев заражения COVID-19.

Всего за время пандемии в США выявили коронавирус свыше чем у 3 млн человек, и скончались свыше 132 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]