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Социум 11.07.2020 15:12

Памятная церемония, приуроченная к 25-летию трагедии в Сребренице, проходит в Боснии и Герцеговине

Сирены прозвучали в субботу по всем городам и общинам Боснии и Герцеговины ровно в полдень по местному времени в знак памяти по жертвам событий в боснийском населенном пункте Сребреница, сообщает телерадиокомпания Боснии и Герцеговины.

Организаторы памятных мероприятий призвали граждан страны на это время остановить машины на автотрассах и выйти из них, чтобы отдать дань памяти погибшим в событиях, которые произошли 25 лет назад.

Основные памятные торжества по традиции проходят в мемориальном комплексе "Поточари", где захоронены жертвы событий в Сребренице. Там пройдут захоронения еще девяти опознанных жертв - это наименьшее количество за все прошедшие годы.

До этого момента в "Потачарах" захоронены останки 4463 человек - жертв той трагедии.

На этих мероприятиях по видеосвязи выступит ряд мировых лидеров, в частности глава правительства Нидерландов Марк Рютте, госсекретарь США Майк Помпео, премьеры Испании Педро Санчес, Италии Джузеппе Конте и Канады Джастин Трюдо, чиновники ЕС.

Согласно официальным данным боснийской стороны, в июле 1995 года в Сребренице после того, как этот населенный пункт оставили нидерландские миротворцы, за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман.

Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.

Каждый год 11 июля власти Боснии и Герцеговины проводят в Сребренице памятную церемонию.

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Тэги: БОСНИЯ, СРЕБРЕНИЦА, ЦЕРЕМОНИЯ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]