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Дальнее зарубежье 11.07.2020 21:25

Берлин призывает к компромиссу в СБ ООН по сирийской резолюции

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призывает участников Совета Безопасности ООН, в первую очередь Россию и Китай, к компромиссу, он нужен для того, чтобы принять резолюцию для доставки в Сирию гуманитарной помощи.

"Мы глубоко сожалеем, что продление пограничной резолюции в СБ ООН вчера снова было предотвращено из-за российского и китайского вето. Это горькая новость для миллионов людей на севере Сирии. Сегодня переговоры продолжатся. Мы призываем всех не блокировать компромисс. Мы должны это сделать для людей в Сирии", - заявил Маас в субботу, его заявление процитировано в "Твиттере" МИД ФРГ.

Ранее Россия и Китай ветировали два предыдущих проекта резолюций Германии и Бельгии. Первый документ предлагал продление работы двух КПП на год, второй - на полгода.

Механизм оказания гумпомощи Сирии истек 10 июля, для дальнейшего функционирования КПП Совет должен принять соответствующую резолюцию.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ООН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]