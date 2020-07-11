Берлин призывает к компромиссу в СБ ООН по сирийской резолюции

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призывает участников Совета Безопасности ООН, в первую очередь Россию и Китай, к компромиссу, он нужен для того, чтобы принять резолюцию для доставки в Сирию гуманитарной помощи.
"Мы глубоко сожалеем, что продление пограничной резолюции в СБ ООН вчера снова было предотвращено из-за российского и китайского вето. Это горькая новость для миллионов людей на севере Сирии. Сегодня переговоры продолжатся. Мы призываем всех не блокировать компромисс. Мы должны это сделать для людей в Сирии", - заявил Маас в субботу, его заявление процитировано в "Твиттере" МИД ФРГ.
Ранее Россия и Китай ветировали два предыдущих проекта резолюций Германии и Бельгии. Первый документ предлагал продление работы двух КПП на год, второй - на полгода.
Механизм оказания гумпомощи Сирии истек 10 июля, для дальнейшего функционирования КПП Совет должен принять соответствующую резолюцию.
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