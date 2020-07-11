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Социум 11.07.2020 22:40

В Узбекистане на два уикенда июля вводится режим самоизоляции с запретом движения автотранспорта для борьбы с COVID-19

Власти Узбекистана на оставшиеся в июле выходные дни вновь вводят режим самоизоляции и запрет на движение всех видов автотранспорта для противодействия распространению коронавируса, сообщил в субботу оперштаб при правительстве страны.

"Согласно решению республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, 18-19 июля и 25-26 июля (суббота и воскресенье) текущего года населению рекомендовано находиться дома со строгим соблюдением режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в указанные дни также вводится полный запрет на движение автотранспорта, включая такси. Ограничение не распространяется только на транспортные средства, передвигающиеся со специальными разрешениями (стикерами).

В обычные дни передвижение на личном автотранспорте без стикера возможно только утром с 7:00 до 10:00 (с 6:00 до 9:00 Баку) и вечером - с 17:00 до 20:00 (с 16:00 до 19:00 Баку).

Ранее власти Узбекистана в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом приняли решение об усилении карантинных мер с 10 июля по 1 августа. На этот период запрещено передвижение автотранспорта между регионами (за исключением служебного и частного транспорта производителей сельскохозяйственной продукции). Госорганизациям и предприятиям предложено максимально сократить число работников, предусмотрев перевод сотрудников на удаленную работу, либо предоставление трудовых отпусков.

С 10 июля по 1 августа также запрещено проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, собраний и свадеб. Прекращена работа крупных вещевых рынков и торговых комплексов, точек общественного питания (за исключением служб доставки), детских дошкольных учреждений. Закрыты парки культуры и отдыха, спортивные залы, бассейны, зоны отдыха. Лицам старше 65 лет нельзя без особой надобности выходить из дома. На улицах и в других местах запрещено передвижение группами более трех человек. Кроме того, с 13 июля будет приостановлено внутреннее пассажирское транспортное сообщение.

По последним данным, число заражений COVID-19 в Узбекистане достигло 12 тыс. 206, 7 530 человек выздоровели, общее число летальных исходов - 55.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, РЕЖИМ, САМОИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]