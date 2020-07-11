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Внутренняя политика 11.07.2020 15:10

Президент Азербайджана уволил главу ИВ Низаминского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил главу Исполнительной власти Низаминского района города Баку Арифа Гасымова от занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента в субботу.

Ариф Гасымов занимал эту должность с сентября 2015 года. Ранее он занимал пост главы Исполнительной власти Сиязанского района.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]