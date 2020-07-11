Президент Азербайджана уволил главу ИВ Низаминского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил главу Исполнительной власти Низаминского района города Баку Арифа Гасымова от занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента в субботу.

Ариф Гасымов занимал эту должность с сентября 2015 года. Ранее он занимал пост главы Исполнительной власти Сиязанского района.

Х.Насирзаде