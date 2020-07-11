Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций около 230 млн манатов

Вкладчики AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank на 11 июля получили компенсацию по застрахованным вкладам на сумму 229,7 млн манатов, сообщает Фонд страхования вкладов (ADIF) совместно с Центробанком.

"По данным на 11 июля 2020 года ADIF осуществил выплату компенсаций вкладчикам AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по застрахованным вкладам в размере 229,7 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Компенсации получили 12,9 тыс. вкладчиков этих банков.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется безналичным способом посредством 35 филиалов ОАО "Kapital Bank". Банком-агентом для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА).

Как сообщалось ранее, ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.

Х.Насирзаде