В Иране заявили, что не могут себе позволить остановить экономику из-за коронавируса

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в субботу в телеобращении, что стране необходимо продолжать экономическую, социальную и культурную деятельность, соблюдая протоколы в сфере здравоохранения во время пандемии коронавируса.

"Самое простое решение - остановить всю деятельность, но на следующий день люди выйдут протестовать, что спровоцирует хаос, голод, невзгоды и напряженность", - сказал он.

"Иран должен продолжать экономическую, социальную, культурную деятельность, соблюдая протоколы в сфере здравоохранения", - подчеркнул Рухани.

Иран с конца февраля борется с коронавирусом, пытаясь сдержать его распространение на своей территории. На Ближнем Востоке эта страна пострадала сильнее, чем остальные. Всего в Иране выявили более 255 тыс. случаев заражения за время пандемии, за последние сутки более 2,3 тыс. новых случаев. С апреля страна смягчает ограничения, несмотря на рост числа заражений.

В закрытых общественных местах Ирана маски сейчас носят в обязательном порядке. Школы закрыты, публичные мероприятия не проводятся, транспортного сообщения между 31 провинцией нет с марта.