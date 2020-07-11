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Регион 11.07.2020 16:20

В Иране заявили, что не могут себе позволить остановить экономику из-за коронавируса

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в субботу в телеобращении, что стране необходимо продолжать экономическую, социальную и культурную деятельность, соблюдая протоколы в сфере здравоохранения во время пандемии коронавируса.

"Самое простое решение - остановить всю деятельность, но на следующий день люди выйдут протестовать, что спровоцирует хаос, голод, невзгоды и напряженность", - сказал он.

"Иран должен продолжать экономическую, социальную, культурную деятельность, соблюдая протоколы в сфере здравоохранения", - подчеркнул Рухани.

Иран с конца февраля борется с коронавирусом, пытаясь сдержать его распространение на своей территории. На Ближнем Востоке эта страна пострадала сильнее, чем остальные. Всего в Иране выявили более 255 тыс. случаев заражения за время пандемии, за последние сутки более 2,3 тыс. новых случаев. С апреля страна смягчает ограничения, несмотря на рост числа заражений.

В закрытых общественных местах Ирана маски сейчас носят в обязательном порядке. Школы закрыты, публичные мероприятия не проводятся, транспортного сообщения между 31 провинцией нет с марта.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЭКОНОМИКА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]