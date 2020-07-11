В Иране заявили, что не могут себе позволить остановить экономику из-за коронавируса

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в субботу в телеобращении, что стране необходимо продолжать экономическую, социальную и культурную деятельность, соблюдая протоколы в сфере здравоохранения во время пандемии коронавируса.
"Самое простое решение - остановить всю деятельность, но на следующий день люди выйдут протестовать, что спровоцирует хаос, голод, невзгоды и напряженность", - сказал он.
"Иран должен продолжать экономическую, социальную, культурную деятельность, соблюдая протоколы в сфере здравоохранения", - подчеркнул Рухани.
Иран с конца февраля борется с коронавирусом, пытаясь сдержать его распространение на своей территории. На Ближнем Востоке эта страна пострадала сильнее, чем остальные. Всего в Иране выявили более 255 тыс. случаев заражения за время пандемии, за последние сутки более 2,3 тыс. новых случаев. С апреля страна смягчает ограничения, несмотря на рост числа заражений.
В закрытых общественных местах Ирана маски сейчас носят в обязательном порядке. Школы закрыты, публичные мероприятия не проводятся, транспортного сообщения между 31 провинцией нет с марта.
Президент Азербайджана уволил главу ИВ Низаминского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 49 раз - Минобороны
Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце августа обсудят продление полномочий членов НС
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций около 230 млн манатов
Газопровод "Ямал-Европа" заработал после профилактики
AZAL чартером из Эр-Рияда доставили в Баку 83 гражданина Азербайджана
Почти 500 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Армении, 16 человек скончались
В Азербайджане за сутки выявлен 531 новый случай COVID-19, 6 человек скончались
На Украине 800 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 27 человек скончались
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог