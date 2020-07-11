В Азербайджане за сутки выявлен 531 новый случай COVID-19, 6 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 531 человека, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 514 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 23521, число вылечившихся – 14607, общее число умерших составило 298.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,616 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,045 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 560,356 тыс. тестов.

Х.Насирзаде