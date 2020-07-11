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Дальнее зарубежье 11.07.2020 17:24

Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его бывший советник и друг Роджер Стоун стал "мишенью незаконной охоты на ведьм", которой не должно было быть.

"Роджер Стоун был мишенью незаконной охоты на ведьм, которая не должна была произойти", - написал он в своем твиттере.

Стоун, которого осудили на три года и четыре месяца, должен был явиться во вторник в федеральную тюрьму в Джесупе, штат Джорджия, чтобы начать отбывать наказание.

Накануне вечером Трамп заявил, что смягчил его приговор. На сколько по времени сокращен приговор, в заявлении Белого дома не уточнялось.

Стоуна осудили за ложные показания Конгрессу под присягой в рамках расследования Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Ему также инкриминировали связи с WikiLeaks и участие в предвыборном "сговоре" штаба Трампа с Россией.

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Тэги: США, ТРАМП, СОТРУДНИК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]