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Наука и образование 11.07.2020 23:55

Из-за непогоды SpaceX вновь перенесла запуск на орбиту новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX перенесла запланированный на субботу запуск на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил Космический центр имени Кеннеди.

"SpaceX отменила запуск десятой группы спутников Starlink, намеченный на 11 июля", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, причиной тому стали сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия в районе космодрома на мысе Канаверал. Ожидается, что запуск может быть перенесен на воскресенье или понедельник.

Запуск, который первоначально планировалось осуществить еще в конце июня, уже четыре раза переносился.

Очередную, пятую попытку планировалось предпринять в субботу в 10:54 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Помимо 57 спутников Starlink, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 - американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск должен стать десятым по выводу на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

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Тэги: США, СПУТНИКИ, ЗАПУСК, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]