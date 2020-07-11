В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 6,5 тыс

В Таджикистане за сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных достигло 6 506, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки не зарегистрировано случаев летального исхода, с начала пандемии от последствий болезни скончались 55 человек, 5 176 (79,5%) больных выздоровели, в том числе 61 человек за прошедшие 24 часа.

Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения коронавирусом 30 апреля.