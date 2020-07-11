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Здравоохранение 11.07.2020 19:48

В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 6,5 тыс

В Таджикистане за сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных достигло 6 506, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки не зарегистрировано случаев летального исхода, с начала пандемии от последствий болезни скончались 55 человек, 5 176 (79,5%) больных выздоровели, в том числе 61 человек за прошедшие 24 часа.

Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения коронавирусом 30 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]