В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 6,5 тыс

В Таджикистане за сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных достигло 6 506, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
По данным ведомства, за прошедшие сутки не зарегистрировано случаев летального исхода, с начала пандемии от последствий болезни скончались 55 человек, 5 176 (79,5%) больных выздоровели, в том числе 61 человек за прошедшие 24 часа.
Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения коронавирусом 30 апреля.
Стратегия нацбезопасности Армении является преградой для переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
Президент Азербайджана уволил главу ИВ Низаминского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 49 раз - Минобороны
Кабмин Азербайджана направил запрос в Конституционный суд по вопросу защиты интересов банковских вкладчиков
Украина довела импорт газа до шестилетнего максимума
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций около 230 млн манатов
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Берлин призывает к компромиссу в СБ ООН по сирийской резолюции
Высокопоставленные дипломаты РФ и США обсудили сирийскую проблематику - госдеп
Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог