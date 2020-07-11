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Здравоохранение 11.07.2020 20:50

Билл Гейтс убежден в способности мира победить коронавирус

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил в субботу, что оптимистично настроен относительно способности мира выиграть войну с коронавирусом.

"Я сохраняю оптимизм. Мы победим COVID-19 и продолжим добиваться успехов в борьбе со СПИДом и другими кризисами в области здравоохранения", - заявил он в видеообращении на виртуальной международной конференции, посвященной борьбе с COVID-19 и со СПИДом.

Гейтс также добавил, что медики и ученые сейчас добиваются большого прогресса в разработке вакцины.

Он подчеркнул, что вакцину от коронавируса необходимо обеспечить тем, кто действительно в ней нуждается, а не тем, кто способен дороже ее купить.

"Если мы просто дадим вакцины и лекарства тем, кто предложит за них большую сумму, вместо тех, кому они нужны, то пандемия будет более длительной и смертоносной", - сказал Гейтс.

Ранее Гейтс раскритиковал решение президента США Дональда Трампа об остановке финансирования Всемирной организации здравоохранения, отметив, что работа этой организации помогает замедлить распространение коронавируса в мире.

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ГЕЙТС, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]