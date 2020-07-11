Кабмин Азербайджана направил запрос в Конституционный суд по вопросу защиты интересов банковских вкладчиков

Кабинет министров направил запрос в Конституционный суд страны с целью защиты прав вкладчиков AtaBank, AGBank и NBCBank, находящихся в ликвидации.

“Кабмин рассмотрел предложение Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) обратиться в Конституционный суд с целью защиты прав вкладчиков AtaBank, AGBank и NBCBank. В своем обращении Кабмин просит Конституционный суд прокомментировать статью 2.1.2.6 Закона Азербайджана «О страховании вкладов»”, - сообщает пресс-служба кабинета министров.

Как сообщалось ранее, ADIF направил письмо в Кабинет министров для последующего обращения в Конституционный суд страны. Вопрос в том, что, несмотря на запреты регуляторов AtaBank, AGBank, и NBCBank продолжали принимать вклады населения. В настоящее время банки проходят процедуру ликвидации и банковские вклады, принятые этими банками, в период запрета, не подлежат компенсации.

Фонд направил письмо в Кабмин для обращения в Конституционный суд с целью защиты прав вкладчиков. ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.

Согласно данным Фонда на 11 июля 12,9 тыс. вкладчиков получили компенсации на сумму 229,7 млн манатов.

Х.Насирзаде