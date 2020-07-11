Стратегия нацбезопасности Армении является преградой для переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана

Принцип «самоопределения народа» никак не может распространяться на армянскую общину Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, заявляет МИД Азербайджана.
«10 июля в Ереване при обсуждении Стратегии национальной безопасности Армении, армянский премьер Никол Пашинян вновь фактически признал проводимую этой страной оккупационную политику. Военная оккупация территорий Азербайджана, указание в стратегии как «национальная цель» стремления самоопределения армянской общины Нагорного Карабаха является нарушением принципов Заключительного Хельсинкского акта 1975 года», - отмечает МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство указывает, что принцип самоопределения народа не может распространяться на армянскую общину Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, так как противоречит принципам Заключительного Хельсинкского акта, касающимся территориальной целостности стран.
«Пункты стратегии, которые предусматривают сохранение результатов оккупационной политики, претензии на «суверенитет» на оккупированных территориях Азербайджана, фактически являются препятствием для переговорного процесса, являются неуважением со стороны Армении к международным решениям и резолюциям», - указывает МИД.
По оценкам МИД, принятая армянскими властями стратегия является «недальновидной и попыткой успокоить неудачную внутреннюю политику».
«Ответственность за возрастающую напряженность в регионе ложится на оккупанта Армению», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Совета безопасности Армении на заседании 10 июля утвердил Стратегию национальной безопасности. В ней указано, что применение силы со стороны Азербайджана в контексте урегулирования карабахского конфликта является основной угрозой безопасности Армении. При этом в документе подчеркивается, что признанное сопредседателями Минской группы ОБСЕ и всеми странами ОБСЕ право на самоопределение в качестве одного из основополагающих принципов урегулирования конфликта является основой для полноценного участия самопровозглашенных властей в Нагорном Карабахе во всех этапах переговоров.
А.Азизов
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