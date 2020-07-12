Трамп обещал бороться за Венесуэлу и Кубу

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова "бороться" за Венесуэлу и Кубу.
"Мы будем сражаться за Венесуэлу. Мы будем сражаться за наших друзей на Кубе", - сказал Трамп, выступая в штабе Южного командования ВС США, отвечающего за военные операции США в Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке.
Он заверил: "Ситуация в Венесуэле и на Кубе под нашим контролем".
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил правительство США в распространении "грязной лжи" о Венесуэле.
"Американская империя не прекращает своих атак, своей лжи, своей грязной кампании", - цитируют СМИ заявление Мадуро.
Он отметил: "Сегодня (в пятницу ИФ) в Южном командовании во Флориде прошел акт в рамках предвыборной кампании, грязные и ложные обвинения были выдвинуты против Венесуэлы".
Так венесуэльский лидер отреагировал на заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта ОБрайена, который назвал Венесуэлу "наркогосударством".
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