СБ ООН продлил на год трансграничный механизм оказания гумпомощи Сирии через один КПП на границе с Турцией

Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию Бельгии и Германии по продлению на год трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией "Баб Аль-Хава", заявил председательствующий в СБ в июле постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

По его словам, за резолюцию проголосовали 12 членов Совета, Россия, Китай и Доминикана воздержались.

"Резолюция, представленная Бельгией и Германией, принята", - сказал Хойсген.

Согласно тексту резолюции, СБ ООН постановляет продлить действие решений, содержащихся в пунктах 2 и 3 резолюции 2165 от 2014 года СБ на 12 месяцев до 10 июля 2021 года, исключив КПП "Эль-Ярубия", "Аль-Рамата" и "Баб Аль-Салам".

В документе отмечается, что гуманитарная ситуация в Сирии продолжает представлять угрозу миру и безопасности в регионе.

7 июля Россия и Китай заветировали первый вариант проекта Германии и Бельгии, которые предлагали продление механизма трансграничной помощи на год, до 10 июля 2021 года, через два погранперехода "Баб Аль-Салам" и "Баб Аль-Хава". В свою очередь после голосования Россия внесла на рассмотрение в Совет альтернативный проект о доставке гумпомощи на полгода до 10 января 2021 года, ограничив при этом количество действующих пропускных пунктов одним - "Баб Аль-Хава". 8 июля российский документ не набрал необходимого для принятия числа голосов.

10 июля, в пятницу, Россия и Китай вновь наложили вето на второй проект резолюции СБ ООН Германии и Бельгии по продлению механизма трансграничной помощи на полгода - до 10 января 2021 года - через два КПП "Баб Аль-Салам" и "Баб Аль-Хава". В пятницу же второй российский проект по продлению механизма на год через один погранпереход также не набрал необходимое для принятия числа голосов.

После этого Бельгия и Китай подготовили третий вариант проекта резолюции.

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией "на земле" в Сирии. По мнению российской стороны, сирийские власти взяли под контроль территории, которые ранее удерживались террористами, и в состоянии доставлять туда гумпомощь.

В январе 2020 года СБ ООН принял компромиссный вариант резолюции, который предусматривает, что в рамках механизма трансграничной помощи продолжат работать только два из четырех КПП на границе с Турцией, при этом были исключены КПП на границе Сирии с Ираком "Эль-Ярубия" и погранпереход из Иордании "Аль-Рамата". За полтора месяца до окончания срока действия резолюции, который истекает 10 июля 2020 года, дискуссия России и Запада вновь обострилась, так как западные члены СБ ООН остались недовольны компромиссом, обвинив Россию в политизации гуманитарной темы.