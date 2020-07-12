Общее число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 986, новых случаев за сутки - пять

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у пяти человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 986, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 219 человек.

Выздоровели 857, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.