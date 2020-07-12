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Здравоохранение 12.07.2020 15:55

Почти 700 новых случаев Covid-19 выявлено на Украине за минувшие сутки

Количество больных коронавирусом на Украине вновь превысило отметку в 26 тысяч: за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья в Украине выявлено 678 новых случаев заболевания.

457 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 11 июля сообщалось о 800 новых случаях заболевания Covid-19, 10 июля - о 819 инфицированных, 9 июля - о 810 новых случаях заболевания; 8 июля было 807 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 53 521 человек, выздоровевших - 26 118, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 383 человека. Сейчас на Украине Covid-19 болеет 26 020 человек, что на 210 больше, чем днем ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]