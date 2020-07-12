Почти 700 новых случаев Covid-19 выявлено на Украине за минувшие сутки

Количество больных коронавирусом на Украине вновь превысило отметку в 26 тысяч: за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья в Украине выявлено 678 новых случаев заболевания.

457 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 11 июля сообщалось о 800 новых случаях заболевания Covid-19, 10 июля - о 819 инфицированных, 9 июля - о 810 новых случаях заболевания; 8 июля было 807 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 53 521 человек, выздоровевших - 26 118, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 383 человека. Сейчас на Украине Covid-19 болеет 26 020 человек, что на 210 больше, чем днем ранее.