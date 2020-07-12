Почти 600 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Армении за сутки

Медики в Армении за сутки зафиксировали коронавирус у 577 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 31 тыс. 969, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 747 человек. "Из них 565 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 182 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 885 теста на COVID-19. Выздоровели после коронавируса 19 тыс. 633 человек (+214 за сутки).