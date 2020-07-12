В Казахстане за сутки выявлено 1 798 новых случаев COVID-19, в Киргизии - 719, в Узбекистане - 500

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Казахстане, Киргизии и Узбекистане за минувшие сутки увеличилось более чем на 3 тыс. и, по данным на утро воскресенья, достигло 81 тыс. 588 за весь период, сообщили профильные ведомства республик.

Так, число зараженных коронавирусом в Киргизии превысило 10 тыс. человек, сообщает в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"На 12 июля по республике зарегистрировано 719 новых случаев СOVID-19, из них 500 в Бишкеке. Всего 10 тыс. 629", - сообщили в штабе.

По данным штаба, за прошедшие сутки зафиксировано семь летальных исходов от COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 132 человек. От внебольничной пневмонии за сутки скончался 41 человек. Всего с марта от пневмонии скончались 423 человека.

По информации Минздрава Киргизии, за сутки коронавирус выявлен у 127 медиков. Всего с начала распространения инфекции диагноз COVID-19 поставлен 1 тыс. 656 медработникам.

За сутки из стационара выписан 151 пациент. На лечении остается 670 человек, из них 24 в реанимации, 6 тыс. 440 на домашней изоляции. Общее число выздоровевших составляет 3 тыс. 387 человек.

С 11 мая в Киргизии снят режим чрезвычайного положения, отменен комендантский час, введенный в городах и регионах страны из-за распространения COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

В Казахстане за прошедшие сутки выявлены 1 798 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 1 061 бессимптомных, сообщается в сводке Минздрава республики.

Всего в стране подтверждено 58 тыс. 253 случаев заболевания. За сутки от коронавирусной инфекции вылечились 1 314 человек. Всего к данному часу в стране вылечились от коронавируса 33 тыс. 814 человек, умерли, по данным Минздрава, - 264.

В минувшую пятницу глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил, что за время эпидемии от коронавируса в стране скончались 313 человек. Информация о летальных исходах теперь публикуется раз в неделю, по понедельникам.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 500 человек, это максимальное число инфицированных, выявленных в стране за один день с начала распространения COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев заражения в стране увеличилось до 12 тыс. 706, сообщает в воскресенье Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 193 и достигло 7 тыс. 723 человека.

За истекшие сутки в республике от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три человека, общее число летальных исходов достигло 58. В настоящее время у 45 больных состояние оценивается как тяжелое, у семерых - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.