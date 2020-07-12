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Происшествия 12.07.2020 12:51

Взрыв вызвал пожар на заводе энергетической компании на востоке Китая

По предварительным данным, два человека получили ранения и двое числятся пропавшими без вести в результате взрыва и последующего пожара в воскресенье на заводе энергетической компании "Чжоюэ" в городе Лунъян восточной китайской провинции Фуцзянь, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Сообщение об инциденте поступило в городскую пожарную часть в 10:12 по местному времени. К месту пожара незамедлительно были направлены четыре пожарных расчета на 10 машинах.

В настоящее время борьба с огнем продолжается, в ней принимают участие восемь пожарных расчетов и 27 единиц специальной техники.

По информации СМИ, взрыв во время ремонтных работ, а затем возгорание произошли в том районе территории завода, где расположены цистерны с горючими веществами, горят несколько видов масел.

На видео, которые публикуются в соцсетях, видны большие клубы плотного дыма, который поднимается над предприятием.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИЯ, ВЗРЫВ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]