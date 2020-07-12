В ЕС хотят подписания юридически обязывающего соглашения между Сербией и Косово

Европейский союз выступает за подписание между Белградом и Приштиной юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Европейский союз был и остается готовым поддержать и содействовать усилиям по поиску всеобъемлющего, окончательного и юридически обязательного соглашения о нормализации, соглашение", - заявил он в воскресенье в начале видеоконференции, которая возобновила диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной.

Боррель вместе со специальным представителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком выступает посредником в переговорах, в которых участвуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что такое соглашение будет иметь "решающее значение для лучшего будущего народов Косово и Сербии", для "их европейской перспективы, для безопасности и стабильности всего региона".

Переговоры, по словам Борреля, потребуют политической смелости с обеих сторон, которые должны проявить "дух компромисса и прагматизма".

Он отметил, что начавшиеся еще 10 лет назад переговоры протекали очень болезненно, но нужно попробовать еще раз.