В ЕС хотят подписания юридически обязывающего соглашения между Сербией и Косово

Европейский союз выступает за подписание между Белградом и Приштиной юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Европейский союз был и остается готовым поддержать и содействовать усилиям по поиску всеобъемлющего, окончательного и юридически обязательного соглашения о нормализации, соглашение", - заявил он в воскресенье в начале видеоконференции, которая возобновила диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной.
Боррель вместе со специальным представителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком выступает посредником в переговорах, в которых участвуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что такое соглашение будет иметь "решающее значение для лучшего будущего народов Косово и Сербии", для "их европейской перспективы, для безопасности и стабильности всего региона".
Переговоры, по словам Борреля, потребуют политической смелости с обеих сторон, которые должны проявить "дух компромисса и прагматизма".
Он отметил, что начавшиеся еще 10 лет назад переговоры протекали очень болезненно, но нужно попробовать еще раз.
Число азербайджанских военных, погибших при отражении армянской атаки, увеличилось до 3 – Минобороны
Ереван пытается вовлечь в карабахский конфликт третьи страны – МИД Азербайджана
Баку считает очередной провокацией Еревана военный инцидент на границе Азербайджана и Армении
AZAL доставили из Москвы в Баку российских врачей
Всплеск интереса к велосипедам в мире привел к дефициту предложения
Китайская Huawei запросила встречу с британским премьером в надежде продолжить строительство сети 5G в Великобритании
В Таджикистане 46 новых случаев заражения Covid-19
В Белоруссии 165 новых случаев коронавируса, пять пациентов скончались
Венгрия со следующей недели вводит новые ограничения на въезд в страну во избежание распространения COVID-19
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог