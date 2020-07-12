МИД Бельгии приветствовал принятие резолюции СБ ООН по гумпомощи для Сирии

В Брюсселе удовлетворены резолюцией Совета Безопасности ООН по погранпереходу "Баб Аль-Хава" в Сирии, но считают, что возможности доставки гуманитарной помощи через этот КПП должны быть улучшены, отмечают в МИД Бельгии.
"Министр иностранных дел и обороны Филипп Гоффен приветствует компромисс, найденный членами Совета Безопасности ООН, который продлевает трансграничный механизм по оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу на 12 месяцев через пограничный переход "Баб Аль-Хава", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении внешнеполитического ведомства страны.
"Тем не менее, возможности доставлять гуманитарную помощь через "Баб Аль-Хава" должны быть улучшены", - отмечается в документе.
Во внешнеполитическом ведомстве Бельгии указывают на усилия этой страны, которые она в течение месяцев предпринимала совместно с Германией для того, чтобы продлить действие резолюции СБ ООН, позволяющей оказывать трансграничную гуманитарную помощь Сирии.
Сложные консультации между членами СБ ООН, сказано в заявлении, дали возможность прийти к компромиссу, который продолжит необходимую гуманитарную помощь для более чем 3 млн сирийцев в течение года.
Бельгия призвала всех партнеров в Сирии взять на себя полную ответственность и пообещала продолжать работу по спасению сирийского народа, в то время как он испытывает недостаток медикаментов и продовольствия, а пандемия COVID-19 распространяется в регионе.
Совет Безопасности ООН принял в субботу резолюцию Бельгии и Германии по продлению на год трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией "Баб Аль-Хава".
Как сообщалось, за резолюцию проголосовали 12 членов Совета. Россия, Китай и Доминикана воздержались.
Согласно тексту резолюции, СБ ООН постановляет продлить действие решений, содержащихся в пунктах 2 и 3 резолюции 2165 от 2014 года СБ на 12 месяцев до 10 июля 2021 года, исключив КПП "Эль-Ярубия", "Аль-Рамата" и "Баб Аль-Салам".
В документе отмечается, что гуманитарная ситуация в Сирии продолжает представлять угрозу миру и безопасности в регионе.
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