Путин прогнозирует продолжение санкционного противостояния на международной экономической арене

Претендующие на мировое лидерство государства продолжат введение санкций в отношении потенциальных конкурентов, в том числе и против России, но Москва к этому готова, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, потому что это связано с нежеланием некоторых стран мириться с тем, что появляются или уже появились эффективные глобальные конкуренты", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По мнению Путина, "различного варианта ограничения, будь то тарифные, финансовые, технологические или просто тупое введение санкций так или иначе будет продолжаться с целью сдерживания развития потенциальных конкурентов для тех стран, кто считают себя мировыми лидерами и хотят в таком качестве сохраниться".

"Это противостояние и борьба будут сохраняться, это будет отражаться и на нас, но, уверен, не кардинальным образом, потому что у нас огромный потенциал внутреннего роста, и, я надеюсь, что мы эту задачу решим", - добавил он.

По мнению российского президента, "нельзя навязывать никому единообразных кому-то выгодных стереотипов развития, каждая страна имеет право на выбор своего собственного пути развития".