Путин отмечает негативное влияние внутриполитической ситуации в США на международные отношения

Внутриполитическая ситуация в США негативно отражается на международных отношениях, в том числе с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"То, что там происходит, - в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе - это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений. Ну и, конечно, негативно отражается на российско-американских отношениях", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль Путин" на "России 1" (ВГТРК).

Он отметил, что Россия при защите своих интересов на международной арене придерживается определенного стиля. "Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями. У нас есть ведь в народе такое очень хорошее выражение: мягко стелет, но жестко спасть кладет. Вот это, как мне кажется, вполне наш стиль", - считает президент.

Зимой Путин призвал страны-основательницы ООН провести в ближайшем будущем встречу, чтобы научиться заново слышать друг друга и обсудить международные проблемы.

Комментируя встречу пятерки, Путин отметил, что в международных делах накопилось много неопределенностей, "которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, официальных ядерных держав".

"Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной", - добавил он.