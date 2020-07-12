Состояние отношений России и США из рук вон плохое как и в двустороннем плане, так и в плане ответственности за многосторонние документы, связанными с контролем над вооружениями и стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши отношения по-прежнему находятся практически в нижней точке, состояние из рук вон плохое, и в двустороннем плане, и в плане, наверное, ответственности, наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь контроля над вооружениями и стратстабильности", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль, Путин".
Он подчеркнул, что контакты на экспертном уровне робкие есть, "но они не приближают нас к пониманию ответственности наших стран в плане сохранения каких-то действующих документов, прежде всего это ДСНВ, которые, наверное, пока являются единственными документами, которые способны обеспечивать контроль над вооружениями в глобальном масштабе".
"Потому что именно наши две страны являются обладательницами самых больших ядерных арсеналов, ни одна из других стран, в том числе и Китай, кстати, которого американцы очень настойчиво пытаются пригласить к этим переговорам. Китай не может сравниться по объему своего арсенала ни с Америкой, ни с нами", - отметил Песков.
ВС Азербайджана контролируют ситуацию на границе с Арменией - Минобороны
Двое азербайджанских военных погибли, пятеро ранены в результате боя с ВС Армении на границе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, ведется бой, есть потери с обеих сторон
Всплеск интереса к велосипедам в мире привел к дефициту предложения
Китайская Huawei запросила встречу с британским премьером в надежде продолжить строительство сети 5G в Великобритании
Кабмин Азербайджана направил запрос в Конституционный суд по вопросу защиты интересов банковских вкладчиков
В Кремле рассчитывают, что второй волны коронавируса в РФ не будет
В Казахстане за сутки выявлено 1 798 новых случаев COVID-19, в Киргизии - 719, в Узбекистане - 500
В Азербайджане за сутки выявлены 520 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог