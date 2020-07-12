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Здравоохранение 12.07.2020 21:30

В Белоруссии 165 новых случаев коронавируса, пять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 12 июля зарегистрированы 64 тыс. 932 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 165 случаев против 163 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве республики.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 464 (на 11 июля - 459) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 12 июля выздоровели и выписаны 55 тыс. 380 (на 11 июля - 54 тыс. 919) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за стуки составил 461 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 134 тыс. 653 теста на коронавирусную инфекцию (на 11 июля - 1 млн 123 тыс. 614).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]