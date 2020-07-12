В Кремле рассчитывают, что второй волны коронавируса в РФ не будет

В Кремле надеются, что вторую волну коронавируса в России удастся избежать.

"Все, кто говорит об этом профессионально, возьмите мэра Москвы Собянина, возьмите вице-премьера Голикову, которые возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба, они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия1" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, удастся ли России избежать второй волны заболевания.

Характеризуя людей, которые не верят в существование COVID-19, Песков отметил, что "как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае - безумцами". "Эта болезнь существует. Эта болезнь особенная", - продолжил пресс-секретарь президента.

Песков, ранее переболевший коронавирусом, признал, что "временами (бывает) страшно". "Доселе неизведанные какие-то ощущения", - пояснил он.

"Но по своему опыту скажу, что, по крайней мере, наши врачи, не знаю, как врачи в других странах, наверное, тоже уже научились, но наши врачи уже знаю гораздо больше. Но они научились спасать жизни, они научились купировать самые неприятные симптомы этой болезни, они научились бороться гораздо более эффективно", - добавил Песков.

Песков был госпитализирован после положительного теста на коронавирус 12 мая вместе с супругой Татьяной Навкой.

25 мая пресс-секретарь президента был выписан из больницы.