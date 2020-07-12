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Туризм 12.07.2020 19:25

Венгрия со следующей недели вводит новые ограничения на въезд в страну во избежание распространения COVID-19

Венгрия со среды, 15 июля, вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания в нескольких странах, сообщила в воскресенье администрация премьер-министра Виктора Орбана.

Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.

То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.

К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется.

Россия также отнесена к "желтой" зоне.

Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.

В Венгрии, население которой составляет около 10 миллионов человек, по состоянию на воскресенье было зарегистрировано 4 тыс. 234 случая заболевания COVID-19 и 595 связанных с ним смертей. В воскресенье сообщалось о пяти новых случаях заражения.

Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" - самая опасная, "зеленая" - потенциально не опасна.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ВИРУС, МЕРЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]