Венгрия со следующей недели вводит новые ограничения на въезд в страну во избежание распространения COVID-19

Венгрия со среды, 15 июля, вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания в нескольких странах, сообщила в воскресенье администрация премьер-министра Виктора Орбана.
Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.
То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.
К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется.
Россия также отнесена к "желтой" зоне.
Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.
В Венгрии, население которой составляет около 10 миллионов человек, по состоянию на воскресенье было зарегистрировано 4 тыс. 234 случая заболевания COVID-19 и 595 связанных с ним смертей. В воскресенье сообщалось о пяти новых случаях заражения.
Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" - самая опасная, "зеленая" - потенциально не опасна.
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