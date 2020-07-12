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Карабахский конфликт 12.07.2020 16:23

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, ведется бой, есть потери с обеих сторон

ВС Армении в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по позициям Азербайджана в направлении Товуза, заявляет пресс-служба Минобороны.

“Подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок”, - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство сообщает, что обе стороны понесли потери.

“В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку”, - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]