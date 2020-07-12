ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, ведется бой, есть потери с обеих сторон

ВС Армении в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по позициям Азербайджана в направлении Товуза, заявляет пресс-служба Минобороны.

“Подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок”, - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство сообщает, что обе стороны понесли потери.

“В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку”, - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде