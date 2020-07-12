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Оборона 12.07.2020 17:24

Двое азербайджанских военных погибли, пятеро ранены в результате боя с ВС Армении на границе

Двое азербайджанских военных погибли, пятеро ранены в результате боя с ВС Армении на границе двух стран, сообщает Минобороны Азербайджана.

“В результате принятых ответных мер во время боя двое азербайджанских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения”, - отмечается в сообщении.

При этом Минобороны отмечает, что армянская сторона также понесла потери в результате адекватного ответа ВС Азербайджана, попытка атаки с армянской стороны провалилась.

Оборонное ведомство подчеркивает, что ВС Армении в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Азербайджана в направлении Товузского района из артиллерийских установок.

А.Азизов, Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, БОИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]