Двое азербайджанских военных погибли, пятеро ранены в результате боя с ВС Армении на границе двух стран, сообщает Минобороны Азербайджана.

“В результате принятых ответных мер во время боя двое азербайджанских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения”, - отмечается в сообщении.

При этом Минобороны отмечает, что армянская сторона также понесла потери в результате адекватного ответа ВС Азербайджана, попытка атаки с армянской стороны провалилась.

Оборонное ведомство подчеркивает, что ВС Армении в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Азербайджана в направлении Товузского района из артиллерийских установок.

А.Азизов, Х.Насирзаде