В Азербайджане за сутки выявлены 520 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 520 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 486 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 8 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 24041, число вылечившихся – 15093, общее число умерших составило 306.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,642 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 7,878 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 568,234 тыс. тестов.
Х.Насирзаде
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