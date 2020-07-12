В Азербайджане за сутки выявлены 520 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 520 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 486 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 8 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 24041, число вылечившихся – 15093, общее число умерших составило 306.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,642 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 7,878 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 568,234 тыс. тестов.

Х.Насирзаде