ВС Азербайджана контролируют ситуацию на границе с Арменией - Минобороны

ВС Азербайджана контролируют оперативную обстановку на границе с Арменией, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь Вагиф Даргяхлы.

"Попытки армянских вооруженных сил захватить позиции азербайджанской армии были решительно предотвращены. Потеря территорий не была допущена", - сказал Дяргяхлы, опровергая информацию армянских СМИ об итогах боя на границе.

Даргяхлы отметил, что оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли двое, пятеро – ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Х.Насирзаде