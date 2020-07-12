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Карабахский конфликт 12.07.2020 19:02

ВС Азербайджана контролируют ситуацию на границе с Арменией - Минобороны

ВС Азербайджана контролируют оперативную обстановку на границе с Арменией, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь Вагиф Даргяхлы.

"Попытки армянских вооруженных сил захватить позиции азербайджанской армии были решительно предотвращены. Потеря территорий не была допущена", - сказал Дяргяхлы, опровергая информацию армянских СМИ об итогах боя на границе.

Даргяхлы отметил, что оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли двое, пятеро – ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, СМИ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]