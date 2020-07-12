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Карабахский конфликт 12.07.2020 19:41

Баку считает очередной провокацией Еревана военный инцидент на границе Азербайджана и Армении

Боестолкновения в Товузском районе являются очередным доказательством незаинтересованности официального Еревана в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

“Провокация, совершенная Арменией на границе, является еще одним доказательством отсутствия заинтересованности официального Еревана в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров. Руководство Армении несет полную ответственность за ситуацию”, - отмечается в заявлении Гаджиева, распространенном в воскресенье.

Гаджиев подчеркивает, что атака Армении на позиции вооруженных сил Азербайджана с использованием артиллерии на армяно-азербайджанской границе является актом агрессии, актом силы и очередной провокацией.

“В результате ответного огня и контрнаступления азербайджанских вооруженных сил атака вооруженных сил Армении была предотвращена”, - отметил Гаджиев.

По словам помощника президента,такими действиями официальный Ереван пытается отвлечь внимание от внутриполитических и социальных проблем в Армении.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли двое, пятеро – ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, ГРАНИЦА


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